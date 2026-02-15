İşte Başakşehir-Beşiktaş Maçının İlk 11'leri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Ligde 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, son 10 karşılaşmada yenilgi görmeyerek Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda çıkışını sürdürmek istiyor.

Başakşehir ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 33 puan topladı ve haftaya 6. sırada girdi. Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin’in yaptığı turuncu-lacivertliler, ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamadı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.

