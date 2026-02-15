İşte Başakşehir-Beşiktaş Maçının İlk 11'leri
Başakşehir, Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Ligde 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, son 10 karşılaşmada yenilgi görmeyerek Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda çıkışını sürdürmek istiyor.
Başakşehir ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 33 puan topladı ve haftaya 6. sırada girdi. Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin’in yaptığı turuncu-lacivertliler, ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamadı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.
