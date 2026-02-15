Tedesco ve Tekke'den Derbi Değerlendirmesi

Trabzonspor–Fenerbahçe derbisinin ardından iki teknik direktör karşılaşmayı değerlendirdi. Fatih Tekke hatalara dikkat çekerken, Domenico Tedesco geri dönüşten memnun olduklarını söyledi.

Süper Lig’in kritik derbisinde Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Maçın ardından iki teknik direktör karşılaşmayı farklı açılardan yorumladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sonucun hatalardan kaynaklandığını vurguladı. Oyunun büyük bölümünde üstün olduklarını belirten Tekke, yedikleri gollerin basit pas hatalarından geldiğini belirterek, "Genç oyuncular hata yaparak öğrenir. Skor ve oyun açısından bizim için üzücü bir gece oldu" dedi.

TEDESCO: 'ÖNEMLİ OLAN MÜCADELEYİ BIRAKMAMAK'

Fenerbahçe cephesinde ise Teknik Direktör Domenico Tedesco galibiyetten memnun olduklarını ifade etti. Zorlu bir atmosferde oynadıklarını belirten Tedesco, önemli olanın pozisyona girmek ve mücadeleyi bırakmamak olduğunu söyledi. Takımının geri dönüş karakterine dikkat çeken Tedesco, özellikle Mert Müldür’ün performansını öne çıkararak, "Herkes iyiydi ama savunma ve hücum katkısıyla Mert bizim için çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

