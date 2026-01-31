Beşiktaş Orkun'la Geri Döndü, 3 Puanı Kaptı

Beşiktaş, evinde Konyaspor karşısında geriden gelerek kazandı. Orkun Kökçü galibiyeti getirirken, yeni transfer Asllani’nin kırmızı kartı maça damga vurdu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor’u ağırladı. Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmada Konyaspor, 23. dakikada Deniz Türüç’ün golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 34. dakikada Vaclav Cerny'le yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

ORKUN SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda baskısını artıran siyah-beyazlı ekip, 77. dakikada Orkun Kökçü’nün golüyle skoru 2-1’e taşıdı. Oyuna girer girmez golün asistini yapan yeni transfer Kristjan Asllani, bu pozisyondan sadece birkaç dakika sonra VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Maçı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 36’ya yükselterek 5. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 19 puanda kaldı.

