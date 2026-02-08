Kartal, Yeni Yıldızıyla Kanatlandı... Beşiktaş 'Oh' Çekti

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadelede yeni transferi Oh’un penaltı kazandırması ve şık golüyle geri döndü.

Son Güncelleme:
Kartal, Yeni Yıldızıyla Kanatlandı... Beşiktaş 'Oh' Çekti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında ağırladığı Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un yıldızlaşmasıyla 1 puanı kurtardı.

Maça etkili başlayan Alanyaspor, 9 ve 16. dakikalarda Güven Yalçın’ın golleriyle kısa sürede 2-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, ilk yarının son bölümünde VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Orkun Kökçü’nün gole çevirmesiyle farkı bire indirdi. Kartal'a penaltıyı Oh kazandırdı.

OH YİNE SAHNEDE

İkinci yarıda baskısını artıran siyah-beyazlılar, 59. dakikada yeni transfer Oh’un röveşata golüyle skoru 2-2 yaptı.

Kartal, Yeni Yıldızıyla Kanatlandı... Beşiktaş 'Oh' Çekti - Resim : 1

Uzun süren VAR kontrolünün ardından gol geçerlilik kazandı. Kalan dakikalarda iki takım da fırsatlar bulsa da skor değişmedi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 37’ye yükseltirken, Alanyaspor 23 puanda kaldı.

Beşiktaş Transferi KAP'a Bildirdi: Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'daBeşiktaş Transferi KAP'a Bildirdi: Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'daSpor

Beşiktaş Orkun'la Geri Döndü, 3 Puanı KaptıBeşiktaş Orkun'la Geri Döndü, 3 Puanı KaptıSpor

Beşiktaş Orta Sahaya Takviye YaptıBeşiktaş Orta Sahaya Takviye YaptıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Alanyaspor
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Alperen Şengün Yeniden NBA Elitleri Arasında Alperen Şengün Yeniden NBA Elitleri Arasında
Galatasaray'dan Rize'de Net Galibiyet: Barış Alper Yıldızlaştı Galatasaray'dan Rize'de Net Galibiyet
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti
CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası
Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama
YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor