Kartal, Yeni Yıldızıyla Kanatlandı... Beşiktaş 'Oh' Çekti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında ağırladığı Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un yıldızlaşmasıyla 1 puanı kurtardı.

Maça etkili başlayan Alanyaspor, 9 ve 16. dakikalarda Güven Yalçın’ın golleriyle kısa sürede 2-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, ilk yarının son bölümünde VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Orkun Kökçü’nün gole çevirmesiyle farkı bire indirdi. Kartal'a penaltıyı Oh kazandırdı.

OH YİNE SAHNEDE

İkinci yarıda baskısını artıran siyah-beyazlılar, 59. dakikada yeni transfer Oh’un röveşata golüyle skoru 2-2 yaptı.

Uzun süren VAR kontrolünün ardından gol geçerlilik kazandı. Kalan dakikalarda iki takım da fırsatlar bulsa da skor değişmedi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 37’ye yükseltirken, Alanyaspor 23 puanda kaldı.

