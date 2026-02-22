İSKİ Verileri Paylaştı: İşte İstanbul Barajlarında Son Durum…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yağışların etkisiyle İstanbul’a su temin eden barajlardaki doluluk oranı yüzde 42,91 seviyesine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin verileri, kurak geçen kasım ve aralık döneminde yüzde 20’nin altına gerileyen su seviyelerinin, yağışlarla birlikte kademeli olarak toparlandığını gösteriyor.

12 Ocak’ta ortalama doluluk oranı yüzde 22,01 olarak ölçülürken, güncel rakamlar bu oranın yüzde 42,91’e yükseldiğini ortaya koydu. Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 90,12 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük seviye yüzde 26,71 ile Sazlıdere Barajı’nda görüldü.

22 Şubat itibarıyla barajlardaki doluluk oranları şöyle sıralandı:

Alibey: yüzde 35,58

Büyükçekmece: yüzde 32,19

Darlık: yüzde 59,78

Elmalı: yüzde 90,12

Istrancalar: yüzde 73,67

Kazandere: yüzde 54,1

Pabuçdere: yüzde 29,51

Sazlıdere: yüzde 26,71

Terkos: yüzde 27,87

Ömerli: yüzde 58,81

Kaynak: Haber Merkezi