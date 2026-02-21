NASA’dan 50 Yıl Sonra Bir İlk: İnsanlı Ay Yolculuğu İçin Tarih Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yarım asrı aşkın bir aranın ardından gerçekleştirilecek ilk insanlı Ay yörüngesi görevi Artemis II için hazırlıklarını hızlandırdı. Kurum, yürütülen test süreçlerinin ardından görev için en erken fırlatma tarihini 6 Mart olarak duyurdu.

Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde yapılan son provada, yaklaşık 98 metre yüksekliğindeki Space Launch System (SLS) roketi tamamen yakıtla dolduruldu ve geri sayım prosedürleri başarıyla denendi. Daha önce gerçekleştirilen denemelerden biri, tespit edilen teknik bir sızıntı nedeniyle planlandığı şekilde tamamlanamamıştı. NASA yetkilileri, son testlerin beklentiler doğrultusunda ilerlediğini bildirdi.

10 GÜNLÜK GÖREV PROFİLİ

Artemis II kapsamında Orion kapsülüyle yolculuk yapacak mürettebat, biri Kanadalı olmak üzere dört astronottan oluşuyor: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen. Görev planına göre ekip, yaklaşık 10 gün sürecek uçuş boyunca çeşitli sistem kontrolleri ve bilimsel gözlemler gerçekleştirecek.

Uçuşun ilk aşamasında Dünya yörüngesinde teknik kontroller yapılacak. Ardından Orion kapsülü Ay’a doğru yol alacak. Mürettebatın, Ay’ın Dünya’dan doğrudan gözlemlenemeyen uzak tarafı çevresinde belirli bir irtifada tur atması ve görev süresince veri toplaması hedefleniyor. Görevin, Pasifik Okyanusu’na planlanan inişle tamamlanması öngörülüyor.

APOLLO’DAN SONRA YENİ DÖNEM

İnsanlı Ay görevleri en son 1972’de Apollo 17 misyonuyla gerçekleştirilmişti. Artemis II’nin başarıyla tamamlanması, NASA’nın Ay programında kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu görevin ardından Artemis III ile astronotların yeniden Ay yüzeyine indirilmesi planlanıyor. NASA, bu adım için 2028 yılını hedefliyor.

Ay’a iniş modülünün geliştirilmesi görevi SpaceX tarafından yürütülürken, projedeki takvim yakından izleniyor. Blue Origin’in de alternatif sistemler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

ABD’nin Ay’ın güney kutbuna yönelik uzun vadeli üs planları devam ederken, Çin’in de 2030’a kadar Ay’a insan göndermeyi amaçlayan programı küresel uzay yarışında dikkat çekiyor. Artemis II görevi, bu çerçevede yalnızca bilimsel değil, stratejik açıdan da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

