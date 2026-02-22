Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenlendiği Sarayiçi Adası ile çevredeki bazı köylerde tarım arazilerine yayılan Tunca Nehri’nde debi, inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Önceki gün 208 metreküp/saniye düzeyine kadar tırmanan akış, dün 144 metreküp/saniyeye gerilemişti. Ancak Bulgaristan ve Edirne’de etkisini artıran sağanakların ardından nehirdeki debi yeniden artarak 188 metreküp/saniyeye ulaştı.

KÖY YOLLARINDA TAŞKIN ENGELİ

Taşkının etkili olduğu bölgelerde suyun yayılımı sürerken, güvenlik gerekçesiyle bazı köy yolları ulaşıma kapatıldı. Kent merkezi ile Değirmenyeni ve Büyükdöllük köyleri arasındaki bağlantı kesilirken, taşkın sularının yerleşim alanlarına ilerlemesini önlemek amacıyla kritik noktalara toprak yığıldı.

TARİHİ KÖPRÜLERDE TRAFİK DURDURULDU

Tunca Nehri üzerindeki tarihi köprüler de artan su seviyesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer, olası risklere karşı sürücü ve yayaların alternatif güzergâhlara yönlendirilmesi için önlemleri artırdı.

MERİÇ’TE KRİTİK SEVİYELER

Tunca’nın karıştığı Meriç Nehri’nde de debi kritik eşiklere yaklaştı. Kent merkezinde Bosnaköy civarında bağ evlerinin bulunduğu kesimde nehir kısmen yatağından çıkarak taşkınlara yol açtı. Şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu an doğrudan bir tehdit bulunmadığı ifade edilirken, nehre yakın güney kesimdeki köylerde riskin sürdüğü bildirildi.

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Debideki artış nedeniyle Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yollarında trafik geçici olarak durduruldu. Subaşı beldesinde ise Meriç Nehri’nin taşması sonucu bazı kooperatif binaları su altında kaldı.

UYARILARA RAĞMEN TEHLİKELİ GEÇİŞ

Su seviyesindeki yükselme nedeniyle bir köprünün bölümü tedbiren kapatılırken, şehir merkezine geçmek isteyen iki kişi polis uyarılarına rağmen köprünün yan kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı. Çevrede endişeye neden olan olayda, şahısların suya düşme riski yaşadığı görüldü, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Kaynak: AA