Tahran’dan Sert Sözler: Pezeşkiyan Resti Çekti, 'Boyun Eğmeyeceğiz'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da Paralimpik sporcularla buluştuğu törende baskılara karşı kararlılık mesajı verdi. Pezeşkiyan, ülkenin zorbalıkla boyun eğmeye zorlandığını belirterek ulusal birlik çağrısı yaptı, “Zorluklara boyun eğmeyeceğiz, yaraları birlikte iyileştireceğiz” dedi.

Son Güncelleme:
Tahran’dan Sert Sözler: Pezeşkiyan Resti Çekti, 'Boyun Eğmeyeceğiz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, Tahran'da Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları onurlandırma töreninde yaptığı konuşmada ulusal birlik ve zorluklara karşı direnç vurgusu yaptığı bildirildi.

'YARALARI İYİLEŞTİRMELİYİZ'

Törende sporculara hitap eden Pezeşkiyan, ülkenin baskı ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak bilin ki, siz zorluklara boyun eğmediğiniz gibi, biz de bu sorunlara boyun eğmeyeceğiz. Bir milletiz ve tek vücut olarak bir araya gelmeli, tüm bu zorluklara karşı durmalı, farklılıklarımızı ve sorunlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Birlikte olmalı ve oluşan yaraları iyileştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, eksikliklerin giderilmesi için çaba göstereceklerini kaydederek, “Bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi umuyoruz. Sevgili dostlarım, bugüne kadar gurur duyduğunuz gibi bu yolda devam edeceğiz” diye konuştu.

İran’dan ABD’ye Rest: 'Teslim Olmayacağız'İran’dan ABD’ye Rest: 'Teslim Olmayacağız'Dünya
Trump, İran İçin Tarih Verip Uyardı: Kötü Şeyler OlacakTrump, İran İçin Tarih Verip Uyardı: Kötü Şeyler OlacakDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İran Mesud Pezeşkiyan
Son Güncelleme:
Pakistan'dan Misilleme: Afganistan’da 7 Nokta Vuruldu Pakistan'dan Misilleme, Afganistan’da 7 Nokta Vuruldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İran’dan ABD’ye Rest: 'Teslim Olmayacağız' İran’dan ABD’ye Rest: 'Teslim Olmayacağız'
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Çöküşe Bir Adım Daha... Dünya Nefessiz Kalıyor Çöküşe Bir Adım Daha... Dünya Nefessiz Kalıyor
Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı
Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor
Tahran’dan Sert Sözler: Pezeşkiyan Resti Çekti, 'Boyun Eğmeyeceğiz' Tahran’dan Sert Sözler: Pezeşkiyan Resti Çekti, 'Boyun Eğmeyeceğiz'
İstanbul Dahil 33 İl İçin Yağış Alarmı İstanbul Dahil 33 İl İçin Yağış Alarmı