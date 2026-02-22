Türk Sineması Yasta: Usta Oyuncu Ali Tutal Hayatını Kaybetti
Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal’dan acı haber geldi. Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Türk sinemasının usta isimlerinden, karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşan ancak kısa süre önce evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Ali Tutal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ALİ TUTAL KİMDİR?
1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Siyasal İşletme Bölümü mezunu olup 1975-1976 yıllarında sinema sektörüne adım attı. Kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer aldı. Ayrıca teknik alanlarda da aktif olan Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.
