Bir Dönemin Çok Konuşulmuştu: ‘Filozof Atakan’ Yıllar Sonra Görüntülendi

Sözleri ve tavrıyla bir dönem geniş kitlelerin dikkatini çektikten sonra uzun süre kamuoyundan uzak kalan “Filozof Atakan”, bu kez yenilenen imajıyla bir kafede objektiflere yansıdı.

Atakan’ın büyüyen ve farklılaşan görünümü dikkat çekti.

TÜRKİYE ONU ‘FİLOZOF ATAKAN’ OLARAK TANIDI

Çok küçük yaşlardayken kurduğu ifadeler, felsefeye duyduğu merak ve okuma alışkanlığıyla ülke çapında tanınan Aydın Kayalar, özellikle dijital platformlarda "Filozof Atakan" adıyla ün kazanmıştı. Kısa zamanda Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Atakan’ın bilinirliği, katıldığı televizyon programlarının da etkisiyle hızla arttı.

Öte yandan bu ani popülerlik, beraberinde çeşitli tartışmaları da getirdi. Bazı uzmanlar, Atakan Kayalar’ın yaşının ve gelişim sürecinin hassasiyetine vurgu yaparak, yanlış yönlendirilme ihtimaline dikkat çekti. O dönemde 10 yaşında olan Atakan’ın ilerleyen yıllarda psikolojik zorluklar yaşayabileceğine dair uyarılar gündeme gelmişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Bu tartışmalar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürece dahil oldu ve Kayalar’ın durumunu yakından takip etmeye başladı. Bakanlık tarafından Atakan’a pedagojik ve rehberlik desteği sağlandığı kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Yapılan resmi açıklamada, "Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz. Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir” ifadelerine yer verilmişti.

Tüm bu sürecin ardından Filozof Atakan, zamanla medyanın ve kamuoyunun gündeminden çekilerek gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

