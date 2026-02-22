Karaman’da Feci Kaza! 32 Metre Savrulan Yaya Kurtarılamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün saat 14.30 civarında Karaman Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi’nde meydana geldi. O.P. idaresindeki minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz’a (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yılmaz için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yılmaz’ın çarpma noktasından yaklaşık 32 metre uzağa savrulduğu belirlendi. Minibüs sürücüsü O.P. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA