Kağıthane’de Akılalmaz Kaza: Araçtan Düştü, Altında Kaldı! O Anlar Kamerada

Kağıthane’de yaşanan sıra dışı kazada, aracına binen Savaş D. (48) geri manevra yapmak isterken dengesini kaybederek sürücü kapısından yere düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı esnada sürücüsüz kalan otomobil bu kez Savaş D.’nin üzerine yöneldi. Duvar ile araç arasında sıkışan adam yaralandı. Olayda iki araç ve kaldırımdaki elektrik panosu zarar gördü.

GERİ MANEVRA SIRASINDA DÜŞTÜ

Kaza, Talatpaşa Mahallesi’nde 6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evinden çıkan Savaş D., otomobiline bindikten sonra geri manevra yapmak istedi. Araç hareket halindeyken Savaş D. bir anda sürücü bölümünden aşağı düştü. Ayağa kalkmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkan araç bu kez kendisine çarptı.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ DUVARA SIKIŞTIRDI

Savaş D.’ye çarpan otomobil, talihsiz adamı duvarla araç arasında sıkıştırdı. Kazada, seyir halindeki Ubeydullah S.’ye (26) ait araç, park halindeki bir otomobil ve kaldırımdaki elektrik panosu hasar gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalçasında kırık ve ayaklarında ezilmeler olduğu öğrenilen Savaş D., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kazaya karışan sürücülerin alkollü olmadığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Savaş D.’nin araçtan düşmesi ve ardından otomobilin üzerine gelmesi yer aldı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olay sırasında bölgede bulunan esnaf Sedat Polat (36), yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"Arabadan adam düştü. Geri gitti araba. Sonra araba ileri gitti. Adamı arabanın altına geri aldı; yani adam kendi arabasının altında kaldı. Biraz saçma, kapı açıktı muhtemelen. Ayağı pedala takıldı; oradan da düşmüş olabilir. Arabaya vurduğu için, araba da süratli olduğu için, gelip otomatik vites olduğu için vites atmış olabilir. Bunu Türk filmine koysak harbiden sinema. Adamın ayakları ezildi. Alçıda şu anda, kalçası kırıkmış; şu an evde yatıyor. İki arabada hasar var; bir araba pert oldu. Kendi arabasının kendisi yaptıracak. İki araba pertte. Türk filmine koysan ilk defa olan bir şey. Türkiye'de ilk defa bir canlı bir örnektir. Bir insanın kendi arabasının altında kalması ne demektir" dedi.



