Başakşehir'de Zincirleme Kaza, Yaralılar Var

Başakşehir, TEM Otoyolu'nda 1 TIR ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda Ziya Gökalp Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde olan ve aralarında TIR'ın da bulunduğu 5 araç zincirleme kaza yaparken, 5 kişi yaralandı.

Kazada, Seyit A.'nın kullandığı 34 AIM 461 plakalı TIR, Mustafa A.'nın kullandığı 34 FSJ 613 plakalı otomobil, Abdülkadir G.'nin kullandığı 34 PID 198 plakalı hafif ticari araç, Javid A.'nın kullandığı 34 MM 2512 plakalı otomobil ve Ersan Ö.'nün kullandığı 34 EIK 547 plakalı hafif ticari araç hasar gördü.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa A., Abdulkadir G., Ersan Ö. ile yolcu Alaattin A. ve Yüksel Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TIR şoförü Seyit A. sağlık kontrollerinin ardından adli işlemler için polis merkezine götürüldü. Ayrıca kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

