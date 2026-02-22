Haftanın En Çok İzlenen 10 Dizisi Belli Oldu
Box Office Türkiye’nin prime time 20+ABC1 reyting verilerine göre 9–15 Şubat haftasında ekran yarışının galibi Taşacak Bu Deniz oldu. Uzak Şehir yüksek oranlarını korurken, yeni yapımlar ve köklü diziler listede dikkat çeken bir rekabet sergiledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Box Office Türkiye, geçtiğimiz hafta akşam kuşağında ekranlara gelen yapımlar arasında en çok izlenen dizileri duyurdu. Burak Sakar tarafından hazırlanan prime time 20+ABC1 reyting sıralaması ve TİAK verileri doğrultusunda, 9–15 Şubat haftasının zirvesine Taşacak Bu Deniz yerleşti.
10 – Sevdiğim Sensin (S01 – B01) – 5,84
Hikâye, askerlik görevini yerine getirirken büyük bir deprem felaketiyle karşılaşan İstanbullu Erkan’ın, köy halkını koruma çabası sırasında Dicle ile kesişen kaderini merkezine alıyor.
9 – Teşkilat (S06 – B169) – 6,50
Dizi, istihbarat bünyesinde görev yapan özel bir ekibin hem operasyonlarını hem de özel yaşamlarında yaşadıkları zorlukları konu ediniyor.
8 – Eşref Rüya (S01 – B32) – 6,56
Küçük yaşta yetim kalan Eşref’in suç dünyasına sürüklenişi ve zamanla bu karanlık evrende güç sahibi bir figüre dönüşmesi anlatılıyor. Yetimler onun için kaybettiği ailesinin yerini dolduran bağları temsil ediyor.
7 – Halef: Köklerin Çağrısı (S01 – B20) – 6,81
Doğduğu coğrafyanın kaderinden kaçıp İstanbul’da yeni bir yaşam kuran cerrah Serhat’ın, Melek’le yaptığı gizli evlilik sonrası kendisini Urfa’da iki düşman ailenin ortasında bulması işleniyor.
6 – Yeraltı (S01 – B03) – 7,49
Haydar Ali’nin mafya düzenine sızmasıyla başlayan öykü, İstanbul’daki karteller ve narkotik ağlarının ortasında geçen tehlikeli bir hesaplaşma ve yarım kalmış bir aşk etrafında şekilleniyor.
5 – Güller ve Günahlar (S01 – B17) – 7,53
Tecer ve Candan aileleri arasındaki eski sırların gün yüzüne çıkmasıyla, karakterlerin aşk, sadakat ve vicdan arasında verdikleri sınav anlatılıyor.
4 – Kızılcık Şerbeti (S04 – B124) – 7,66
Farklı yaşam tarzlarına ve kültürel arka planlara sahip iki ailenin kesişen hayatları ekrana taşınıyor.
3 – A.B.İ. (S01 – B05) – 8,54
Geçmişinden uzaklaşıp kendi yolunu çizen bir doktorun, yıllar sonra ailesiyle yüzleşmesiyle ortaya çıkan içsel çatışmaları ve mesleki sorumlulukları ele alınıyor.
2 – Uzak Şehir (S02 – B49) – 13,45
Yabancı bir yapımdan uyarlanan dizi, eşinin vasiyetini yerine getirmek için Kanada’dan Mardin’e gelen Alya’nın, Albora ailesinin hâkimiyetindeki zorlu düzenle mücadelesine odaklanıyor.
1 – Taşacak Bu Deniz (S01 – B18) – 14,57
Yunanistan’dan Trabzon’a uzanan hikâyede Eleni’nin köklerini arayışı, iki düşman ailenin çatışmasıyla iç içe geçerek herkesin kaderini belirleyen bir hesaplaşmaya dönüşüyor.