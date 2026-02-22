Haftanın En Çok İzlenen 10 Dizisi Belli Oldu

8 – Eşref Rüya (S01 – B32) – 6,56

Küçük yaşta yetim kalan Eşref’in suç dünyasına sürüklenişi ve zamanla bu karanlık evrende güç sahibi bir figüre dönüşmesi anlatılıyor. Yetimler onun için kaybettiği ailesinin yerini dolduran bağları temsil ediyor.