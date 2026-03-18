Galatasaray’dan Liverpool Maçı İçin Dev Prim
Galatasaray’da yönetim, Liverpool karşısında tur için 5 milyon euro prim belirledi. Ödeme, çeyrek finalin gelmesi halinde anında yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkacak Galatasaray’da yönetim, tur için kesenin ağzını açtı. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekipte, çeyrek finale kalınması halinde oyunculara 5 milyon euro prim verileceği öğrenildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre ödeme, tur atlanır atlanmaz futbolcuların hesaplarına yatırılacak.
TUR ATLANIRSA KASAYA CİDDİ GELİR GİRECEK
Sezon başında Şampiyonlar Ligi galibiyetleri için 1 milyon euro prim belirleyen yönetim, Juventus eşleşmesinde bu rakamı 3 milyon euroya çıkarmıştı. Liverpool karşısında ise çıta daha da yükseltildi. Galatasaray’ın turu geçmesi halinde yalnızca prim değil, ciddi bir gelir de kapıda. Sarı-kırmızılılar, Liverpool’u elemesi durumunda 12,5 milyon euro ek gelir elde edecek. Kulüp, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden şu ana kadar yaklaşık 53,5 milyon euro kazandı.
