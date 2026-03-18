Galatasaray’dan Liverpool Maçı İçin Dev Prim

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkacak Galatasaray’da yönetim, tur için kesenin ağzını açtı. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekipte, çeyrek finale kalınması halinde oyunculara 5 milyon euro prim verileceği öğrenildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre ödeme, tur atlanır atlanmaz futbolcuların hesaplarına yatırılacak.

TUR ATLANIRSA KASAYA CİDDİ GELİR GİRECEK

Sezon başında Şampiyonlar Ligi galibiyetleri için 1 milyon euro prim belirleyen yönetim, Juventus eşleşmesinde bu rakamı 3 milyon euroya çıkarmıştı. Liverpool karşısında ise çıta daha da yükseltildi. Galatasaray’ın turu geçmesi halinde yalnızca prim değil, ciddi bir gelir de kapıda. Sarı-kırmızılılar, Liverpool’u elemesi durumunda 12,5 milyon euro ek gelir elde edecek. Kulüp, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden şu ana kadar yaklaşık 53,5 milyon euro kazandı.

