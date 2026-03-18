Milli Tenisçi Zeynep Sönmez Miami Açık'ta Tarihe Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın ana tablo tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 69 numarası Haddad Maia ile karşılaştı. Zeynep, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Zeynep Sönmez, bu turnuvada galibiyet alan ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti.

23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic olacak.

Kaynak: AA