Milli Tenisçi Zeynep Sönmez Miami Açık'ta Tarihe Geçti

Zeynep Sönmez, Miami Açık'ta 2. tura yükseldi. Haddad Maia'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Zeynep Sönmez, bu turnuvada galibiyet alan ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın ana tablo tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 69 numarası Haddad Maia ile karşılaştı. Zeynep, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic olacak.

Kaynak: AA

