Daha 24 Yaşındaydı... Lokantada Otururken Silah Çekip Vurdular

Osmaniye'de, Ömer Eser lokantada otururken, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vuruldu. 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. aralarında alacak meselesi olan Ömer Eser'in oturduğu lokantaya gitti.

SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Aralarında çıkan tartışmanın ardından C.K., ruhsatsız tabancasını çekerek Eser'e ateş etti. Yaralanan Ömer Eser, götürüldüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

C.K gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

