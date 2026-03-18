Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sıcak Bölgede! Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Toplantıya Katılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde bugün Riyad'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla bugün Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında Orta Doğu’daki savaş risklerini ve Türkiye’nin diplomatik çabalarını değerlendirmişti. Fidan, "Savaş her geçen gün yaygınlaşıyor ve durdurulmazsa bölgesel ilişkiler ile uluslararası düzen üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilir" uyarısında bulunmuştu.



Türkiye’nin bölgesel barış için yoğun bir diplomatik çaba yürüttüğünü ifade eden Fidan, yarından itibaren bölge ziyaretine çıkacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını paylaşacağını dile getirmişti. “Amacımız, herkesin güvenlik ve egemenlik içinde yaşadığı, Filistinlilerin de devlet sahibi olduğu bir coğrafya” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA-DHA