Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sıcak Bölgede! Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Toplantıya Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla bugün Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde bugün Riyad'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla bugün Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında Orta Doğu’daki savaş risklerini ve Türkiye’nin diplomatik çabalarını değerlendirmişti. Fidan, "Savaş her geçen gün yaygınlaşıyor ve durdurulmazsa bölgesel ilişkiler ile uluslararası düzen üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilir" uyarısında bulunmuştu.


Türkiye’nin bölgesel barış için yoğun bir diplomatik çaba yürüttüğünü ifade eden Fidan, yarından itibaren bölge ziyaretine çıkacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını paylaşacağını dile getirmişti. “Amacımız, herkesin güvenlik ve egemenlik içinde yaşadığı, Filistinlilerin de devlet sahibi olduğu bir coğrafya” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA-DHA

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi Açıklaması: En Büyük İlham Kaynağımız Olmaya Devam Edecek 'En Büyük İlham Kaynağımız Olmaya Devam Edecek'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Akın Gürlek'ten 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: 'Üzerime Kayıtlı 4 Taşınmaz Var, O Belgeler Düzmece' Akın Gürlek Mal Varlığını Açıkladı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 19'uncu Gün | Canlı Blog - İran, Laricani'nin Ölümünü Doğruladı İran'dan Laricani'nin İntikamı İçin Saldırı! Tel Aviv'de Siren Sesleri
Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem
Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak