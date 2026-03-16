Liverpool-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turu rövanşında Liverpool'la oynayacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Son Güncelleme:
Liverpool-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray Hakem
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Beşiktaş, Ankara'dan 3 Puanla Dönüyor Beşiktaş, Ankara'dan 3 Puanla Dönüyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Okan Buruk, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'a Konuk Olacağı Maçın 11'ini Belirledi Galatasaray'da Okan Buruk Kararını Verdi
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den İran'a Kritik Hamaney Telefonu ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den Hamaney İçin Kritik Telefon
Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret: 'Gemi Göndermeyeceğiz' Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret
Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı
Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Pedofilleri Tutukluyorlar Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Tutukluyorlar
'İBB Davası'nda Beşinci Gün: Duruşma Başlamadan Sona Erdi 'İBB Davası' Başlamadan Sona Erdi