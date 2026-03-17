Galatasaray Avrupa'da Namağlup Şampiyon

Avrupa sutopunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan European Aquatics Challenger Cup Men 2025/2026 8’li final müsabakaları, ENKA SK ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

GALATASARAY NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Üç Türk takımının mücadele ettiği organizasyonda Galatasaray, finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas’ı 13–11 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvadaki tüm karşılaşmalarını kazanarak namağlup şampiyon oldu.

Turnuvada diğer Türk temsilcilerinden Heybeliada Su Sporları Spor Kulübü organizasyonu 8'inci sırada tamamlarken, ev sahibi ENKA SK ise 4'üncü oldu.

Bu sonuçla Challenger Cup kupası bir kez daha Türkiye’ye gelirken, Galatasaray sutopu takımı Avrupa’da önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: DHA