Galatasaray Avrupa'da Namağlup Şampiyon
Galatasaray A Erkekler Sutopu Takımı, ENKA Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen European Aquatics Challenger Cup 2025/2026 sezonunda turnuvadaki bütün maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Avrupa sutopunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan European Aquatics Challenger Cup Men 2025/2026 8’li final müsabakaları, ENKA SK ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Üç Türk takımının mücadele ettiği organizasyonda Galatasaray, finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas’ı 13–11 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvadaki tüm karşılaşmalarını kazanarak namağlup şampiyon oldu.
Turnuvada diğer Türk temsilcilerinden Heybeliada Su Sporları Spor Kulübü organizasyonu 8'inci sırada tamamlarken, ev sahibi ENKA SK ise 4'üncü oldu.
Bu sonuçla Challenger Cup kupası bir kez daha Türkiye’ye gelirken, Galatasaray sutopu takımı Avrupa’da önemli bir başarıya imza attı.
Kaynak: DHA