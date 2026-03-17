Fenerbahçe Şampiyonluk Yolundaki Ölüm Kalım Maçında Gaziantep’i Ağırlayacak! İşte Muhtemelen 11’ler

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla lider Galatasaray’ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Gaziantep FK’yı konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN SÜPER LİG’DEKİ SON DURUMU

Sarı-lacivertliler, ligde 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 57 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 9. basamakta yer alıyor.

SON 11 MAÇTA FENERBAHÇE GALİP

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 11 maçta da üstünlük kurdu. İstanbul temsilcisi, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi ise Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA BU SEZONKİ 3.MAÇ

İki ekip son olarak 12 gün önce Gaziantep'in ev sahipliğinde Türkiye Kupası grup maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. Ligin ilk yarısında yine güney temsilcisinin sahasındaki mücadele de sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

4 HAFTADA 7 PUAN BIRAKTI

Fenerbahçe, milli maçlar için verilecek araya galibiyetle girmeyi hedefliyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin namağlup serisi de geçtiğimiz cuma günü Fatih Karagümrük maçıyla sonlandı. Tedesco'nun öğrencileri son 4 lig maçında 1 kez kazanabilirken, 7 puan kaybetti.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Gaziantep FK mücadelesi öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde milli maç arası sonrası oynanacak ligin 28. haftasındaki Beşiktaş derbisini kaçıracak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo bugünkü maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.

Gaziantep FK: Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Ogün, Camara, Yusuf, Bayo, Maxim.

Kaynak: Haber Merkezi