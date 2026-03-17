15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Satılacak mı? Mehmet Şimşek Programın Detaylarını Açıkladı

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün özelleştirileceği yönündeki iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çekici açıklama geldi. Şimşek, programdaki varlıkların özelleştirilmesine yönelik rutin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Satılacak mı? Mehmet Şimşek Programın Detaylarını Açıkladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü dahil 7 otoyolun özelleştirileceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın iddiası gündeme otururken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜLERİ SATILIYOR MU?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şimşek, özelleştirmeye konu varlıkların Cumhurbaşkanı Kararı ile programa alındığını anımsatarak özelleştirme uygulamalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Şimşek, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmelerine ilişkin ilave bir karar alınmamıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme programında yer alan varlıkların özelleştirilmelerine yönelik rutin hazırlık çalışmaları sürekli bir biçimde yürütülmektedir.”

'KAMUNUN ÇIKARI GÖZETİLİYOR'

Şimşek, özelleştirme uygulamalarında, kuruluşların özellikleri ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin belirlendiğini ifade etti. Şimşek, ayrıca oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, mülkiyetin tabana yayılması, stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, tabii kaynakların belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak kamunun çıkarının gözetildiğini hatırlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

