Brezilya Milli Takımı’na Süper Lig'den 2 İsme Davet

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe’de forma giyen Ederson ile Galatasaraylı Gabriel Sara da kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı. Brezilya, 26 Mart’ta ABD’nin Boston kentinde Fransa ile, 31 Mart’ta ise Orlando’da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

SARA'YA İLK DAVET

32 yaşındaki Ederson, kariyerinde daha önce 32 kez Brezilya Milli Takımı formasını giydi. 26 yaşındaki Gabriel Sara ise ilk kez milli takıma davet edildi.

Öte yandan Brezilya Milli Takımı’nın en golcü oyuncusu olan ve son zamanlarda sakatlığı nedeniyle formdan düşen Neymar, kadroda yer almadı.

İŞTE O KADRO

Brezilya’nın açıklanan kadrosu şu isimlerden oluştu:

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe)

Defans: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahly), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Orta saha: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)

Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid), João Pedro (Chelsea)

Brezilya, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 13 Haziran’da Fas ile karşılaşacak. Beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, C Grubu’nda İskoçya ve Haiti ile de mücadele edecek.

Kaynak: Haber Merkezi