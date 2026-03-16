Brezilya Milli Takımı’na Süper Lig'den 2 İsme Davet

Fenerbahçe kalecisi Ederson ile Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Brezilya’nın Fransa ve Hırvatistan’la oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı. Sara ilk kez milli davet alırken, Neymar listede yer almadı.

Brezilya Milli Takımı’na Süper Lig'den 2 İsme Davet
Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe’de forma giyen Ederson ile Galatasaraylı Gabriel Sara da kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı. Brezilya, 26 Mart’ta ABD’nin Boston kentinde Fransa ile, 31 Mart’ta ise Orlando’da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

SARA'YA İLK DAVET

32 yaşındaki Ederson, kariyerinde daha önce 32 kez Brezilya Milli Takımı formasını giydi. 26 yaşındaki Gabriel Sara ise ilk kez milli takıma davet edildi.

Öte yandan Brezilya Milli Takımı’nın en golcü oyuncusu olan ve son zamanlarda sakatlığı nedeniyle formdan düşen Neymar, kadroda yer almadı.

İŞTE O KADRO

Brezilya’nın açıklanan kadrosu şu isimlerden oluştu:

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe)

Defans: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahly), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Orta saha: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)

Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid), João Pedro (Chelsea)

Brezilya, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 13 Haziran’da Fas ile karşılaşacak. Beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, C Grubu’nda İskoçya ve Haiti ile de mücadele edecek.

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Süper Lig'de 27. Haftanın Hakemleri Açıklandı Süper Lig'de 27. Haftanın Hakemleri Açıklandı
Süper Lig’de Lewandowski Yarışı: İşte En Yüksek Teklifi Veren Takım Süper Lig’de Lewandowski Yarışı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Antalya Kepez Kaymakamlığı Binasında Silah Sesleri Kepez Kaymakamlığı'nda Silah Sesleri
ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den İran'a Kritik Hamaney Telefonu ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den Hamaney İçin Kritik Telefon
Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret: 'Gemi Göndermeyeceğiz' Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret
'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası: Bir Anda Fenalaşan Gencebay'da Koronavirüs Şüphesi! Ailesinden Açıklama Geldi 'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası
Trump Tehdit Etmişti: NATO'dan 'Hürmüz' Cevabı Trump Tehdit Etmişti: NATO'dan 'Hürmüz' Cevabı