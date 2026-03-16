Süper Lig’de Lewandowski Yarışı: İşte En Yüksek Teklifi Veren Takım

Robert Lewandowski’nin sezon sonunda FC Barcelona ile sözleşmesinin bitmesinin ardından yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Polonya basınında yer alan haberlere göre deneyimli golcüye Türkiye’den de transfer teklifleri geldi. Polonyalı gazeteci Mateusz Borek, Sportowy Channel’da yaptığı açıklamada birçok kulübün Lewandowski’yi gelecek sezon kadrosuna katmak istediğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'A RET

Borek, 37 yaşındaki golcüye Suudi Arabistan’dan da tekliflerin geldiğini ancak güvenlik gerekçeleri nedeniyle Lewandowski’nin bu seçeneğe sıcak bakmadığını ifade etti.

Öte yandan Süper Lig’den Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yıldız futbolcu için devrede olduğu öne sürüldü. Borek, transfer yarışında Beşiktaş’ın yaptığı teklifin daha yüksek olduğunu iddia etti. Deneyimli golcü bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 35 maçta 14 gol atarken 3 de asist yaptı.

Kaynak: NTV Spor