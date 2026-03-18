Fenerbahçe'ye Levent Mercan'dan Kötü Haber
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki Gaziantep FK maçının ardından yapılan kontrollerde Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Mercan, ligde oynana son Gaziantep maçının ikinci yarısında süre almamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı 4-1 kazanarak haftayı 3 puanla tamamlarken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Levent Mercan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapılırken 25 yaşındaki oyuncunun sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
Duyuruda, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadesini kullandı.
OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ
Mercan, Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’yı evinde 4-1’lik skorla geçtiği maçta ikinci yarı öncesi oyundan alınarak yerini Mert Müldür’e bırakmıştı.
25 MAÇTA 5 ASİST ÜRETTİ
Fenerbahçe formasıyla Levent Mercan bu sezon 25 maçta süre aldı. 25 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 5 asistle oynadı.
