Galatasaray'dan Ayrıldı, Yeni Takımı Duyuruldu

Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin'den ayrılan Ann Kalandadze'nin yeni takımı belli oldu. Gürcü oyuncunun Aras Kargo'ya transfer olduğu açıklandı.

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Galatasaray'dan Ayrıldı, Yeni Takımı Duyuruldu

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin’de sezonun sona ermesinin ardından birçok isimle yollar ayrıldı. Bu isimlerden biti de Gürcü oyuncu Ann Kalandadze’ydi.

Galatasaray'dan Ayrıldı, Yeni Takımı Duyuruldu - Resim : 1

26 yaşındaki Kalandadze ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından, Gürcü oyuncunun yeni takımı belli oldu. Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, Kalandadze’yi transfer ettiği açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, “Ann Kalandadze Aras Kargo'da. 1998 Gürcistan doğumlu Kalandadze, smaçör mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde Galatasaray, Rysici Rzessow, Lodz, Markopoulo, PTT ve DSİ'de forma giydi” denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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