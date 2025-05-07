Galatasaray'dan Ayrıldı, Yeni Takımı Duyuruldu

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin’de sezonun sona ermesinin ardından birçok isimle yollar ayrıldı. Bu isimlerden biti de Gürcü oyuncu Ann Kalandadze’ydi.

26 yaşındaki Kalandadze ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından, Gürcü oyuncunun yeni takımı belli oldu. Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, Kalandadze’yi transfer ettiği açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, “Ann Kalandadze Aras Kargo'da. 1998 Gürcistan doğumlu Kalandadze, smaçör mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde Galatasaray, Rysici Rzessow, Lodz, Markopoulo, PTT ve DSİ'de forma giydi” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi