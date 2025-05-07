EuroLeague Final Four'unda Dev Eşleşme! Ergin Ataman Yine Fenerbahçe'nin Rakibi Oldu

Türkiye EuroLeague’de temsilcimiz Anadolu Efes’i eleyen Panathinaikos, Final Four’da Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.

Anadolu Efes’i Final Four’un dışına ittikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe eşleşmesine ilişkin de konuştu.

Eski takımı Anadolu Efes’i tebrik ederek sözlerine başlayan Ataman, “Bize çok fazla problem yaşattılar. Tüm seri boyunca vazgeçmediler. 23 sayı öne geçtik ama geri döndüler. İyi bir basketbol ortaya koyamadık ama Cedi Osman müthiş bir maç oynadı. Sezonun en iyi performansını gösterdi. İyi savunma yaptık Larkin'e karşı Grant ile, Gabriel savunmada kritikti. Zayıf taraflara baskıyı ihmal etmedi" diye konuştu.

Cedi Osman’a yönelik tepkilere ilişkin de konuşan Ataman, "Cedi Osman, milli takımımızın kaptanı, değerli oyuncusu. Anadolu Efes taraftarlarının Cedi'ye yaptıklarını yadırgıyorum. Cedi, Türk takımı diye maçı mı bırakacaktı. Yıl boyunca müthiş performans ortaya koydu. Değerlerimize sahip çıkmamız lazım” dedi.

Fenerbahçe Beko ile eşleşmesine ilişkin gelen soruya da yanıt veren başarılı başantrenör, "Play-off'ta Türk takımı geldi Anadolu Efes, yarı finalde yine Türk takımı geldi Fenerbahçe. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon boyunca 2 kez oynadık Fenerbahçe ile, 2'sini de kazandık. Bu tabii Final Four için ölçü değil. Abu Dhabi'de değerlendirmemizi yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA