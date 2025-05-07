Galatasaray'da Flaş Ayrılık
Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörü Sedat İncesu için bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "20 yıllık süre zarfında elde ettiği zaferlerle Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına yazdıran tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başantrenörü Sedat İncesu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’dan yapılan açıklamada, görevinden ayrılan tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörü Sedat İncesu’ya teşekkür edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Engel Tanımayan Aslanlarımızın başarılarındaki katkıları, 20 yıllık süre zarfında elde ettiği zaferlerle Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına yazdıran tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başantrenörü Sedat İncesu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: