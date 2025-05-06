NBA'de Sezonun Başantrenörü Belli Oldu

NBA’de 2024-2025 normal sezonunun başantrenörü Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran Kenny Atkinson seçildi.

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NBA'de Sezonun Başantrenörü Belli Oldu

NBA’de 2024-2025 normal sezonunun en iyi başantrenörü belli oldu. Ödülü Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran Kenny Atkinson kazandı.

NBA'in açıklamasına göre Atkinson, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun katıldığı oylamada birinci sırayı alarak yılın başantrenörü ödülünün sahibi oldu.

Atkinson, Boston Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, kariyerinde ilk kez layık görüldü.

Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran JB Bickerstaff ikinci, Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka ise üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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