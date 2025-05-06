Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesinde Ortak Basın Toplantısı Düzenlenecek
Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası öncesinde ortak basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep Stadı'nda, 13 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ortak basın toplantısı, saat 19.30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
Kaynak: AA
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