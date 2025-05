Süper Lig'de 36'ncı Haftanın Maç Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de sezonun son üç haftasına girilirken ligdeki sıralamayı etkileyebilecek karşılaşmaların aynı gün ve saatte oynatılacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, 36. haftaya ait maç takvimi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Süper Lig'in 36. haftasında sahne alacak karşılaşmaların takvimi şu şekilde:

17 Mayıs Cumartesi

19.00: Adana Demirspor vs Hatayspor (Yeni Adana Stadyumu)

18 Mayıs Pazar

19.00: Samsunspor vs Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

19.00: Antalyaspor vs Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00: Çaykur Rizespor vs Göztepe (Çaykur Didi Stadyumu)

19.00: Kasımpaşa vs RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

19.00: Bodrum FK vs Trabzonspor (Grey Beton Bodrum Stadı)

19.00: Galatasaray vs Kayserispor (RAMS Park)

19.00: Fenerbahçe vs Eyüpspor (Ülker Stadyumu)

19.00: Alanyaspor vs Beşiktaş (Gain Park)



Kaynak: DHA