Ahmet Çakar Fenerbahçe Başkan Adayını Açıkladı

Şampiyonluk umutları suya düşme noktasına gelen Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa çağrıları sürerken, spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Çakar, Fenerbahçe Başkanlığı için sürpriz bir ismi önerdi.

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Ahmet Çakar Fenerbahçe Başkan Adayını Açıkladı

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de Ali Koç yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho’ya tepkiler sürerken, sarı-lacivertli ekibin taraftarları Ali Koç’a istifa çağrıları yaptı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Başkan Adayını Açıkladı - Resim : 1

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanlığı için yeni bir kongre üyesinin ismini öne sürdü. Sarı-lacivertli kulüpte istifa seslerinin şiddeti yükselirken, Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Başkanlığı için Murat İleri’nin ismini öne çıkardı.

Çakar, Murat İleri ile bir fotoğrafını paylaşırken, “Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkan adayı 41126 Sicil numaralı Murat İLERİ'yi takdimimdir” notunu düştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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