İstanbul'da Kazanan Yok! Trabzonspor ile Kasımpaşa Berabere Kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Kazanan Yok! Trabzonspor ile Kasımpaşa Berabere Kaldı

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa, 18. dakikada Aytaç Kara ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un golünü 47. dakikada Danylo Sikan attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor puanını 46 yaptı, Kasımpaşa 43 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa, Eyüpspor ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda (Konuk ekip olarak) puan mücadelesi verecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kasımpaşa Trabzonspor
Son Güncelleme:
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Devler Ligi'nde Finalistler Belli Oluyor Devler Ligi'nde Finalistler Belli Oluyor
Milli Okçularımız Dünya Kupası'nın Çin Ayağında Mücadele Edecek Milli Okçularımız Dünya Kupası'nın Çin Ayağında Mücadele Edecek
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! SGK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler İçin Oran Verdi Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı, Ortalık Yıkıldı Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı
Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı
En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor