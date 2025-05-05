İstanbul'da Kazanan Yok! Trabzonspor ile Kasımpaşa Berabere Kaldı

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa, 18. dakikada Aytaç Kara ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un golünü 47. dakikada Danylo Sikan attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor puanını 46 yaptı, Kasımpaşa 43 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa, Eyüpspor ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda (Konuk ekip olarak) puan mücadelesi verecek.

Kaynak: Haber Merkezi