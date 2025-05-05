Milli Okçularımız Dünya Kupası'nın Çin Ayağında Mücadele Edecek

15 milli okçumuz Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin’deki ikinci ayağında mücadele edecek.

Milli Okçularımız Dünya Kupası'nın Çin Ayağında Mücadele Edecek

Milli okçularımız Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin’deki ikinci ayağında mücadele edecek. Türkiye’den 15 sporcu turnuvada boy gösterecek.

Makaralı yay milli takımına dahil edilen Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, engelli olmayan sporcularla yarışarak Türk okçuluk tarihine geçecek.

Okçuluk Dünya Kupası Şanghay ayağına katılacak milli okçular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış

Kadınlar klasik yay: Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Öznur Cüre Girdi, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva

Kaynak: AA

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