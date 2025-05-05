Guidetti'den Veda Mesajı: 'Başaramadık'

Vodafone Sultanlar Ligi’nin şampiyonu, CEV Şampiyonlar Ligi’nin de 4’üncüsü VakıfBank’ın başantrenörü Giovanni Guidetti, sezonun sona ermesinin ardından bir veda mesajı yayımladı.

Başarılı başantrenör sezon sonu içim yayımladığı veda mesajında, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederken, “Bizim için olağanüstü bir sezondu. Oyuncularım ve teknik ekiple gurur duyuyorum.” İfadelerini kullandı.

Guidetti, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Yeniden yapılanma adını verdiğimiz bu sezonda Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanmak Şampiyonlar Ligi Final Four'unda oynamak bizim için çok anlamlıydı. Bunu ancak bir grup insan başarabilirdi. Sezonu istediğimiz gibi bitirmek istedik ama başaramadık. Son iki gündür sayıca çok olan ve hiç durmadan bizi destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler! Gelecek sezon görüşmek üzere.”

Kaynak: Haber Merkezi