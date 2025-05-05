Beşiktaş'ta Avcı Dönemi!
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol yeni başantrenörünü resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ayhan Avcı ile Ömer Petorak’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz" denildi.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol takımının başına Ayhan Avcı getirildi. Anlaşma siyah-beyazlı kulüp tarafından resmen duyuruldu.
Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, Ayhan Avcı’nın başantrenörlük görevine getirildiği bildirilirken, onun yardımcılığını ise Ömer Petorak’ın yapacağı öğrenildi.
Açıklamada, "Ayhan Avcı ile Ömer Petorak’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: AA
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