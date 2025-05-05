Beşiktaş'ta Avcı Dönemi!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol yeni başantrenörünü resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ayhan Avcı ile Ömer Petorak’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz" denildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Avcı Dönemi!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol takımının başına Ayhan Avcı getirildi. Anlaşma siyah-beyazlı kulüp tarafından resmen duyuruldu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, Ayhan Avcı’nın başantrenörlük görevine getirildiği bildirilirken, onun yardımcılığını ise Ömer Petorak’ın yapacağı öğrenildi.

Açıklamada, "Ayhan Avcı ile Ömer Petorak’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Cezası Belli Oldu, 1 Yıl Spordan Men Edildi Cezası Belli Oldu, 1 Yıl Spordan Men Edildi
Fenerbahçeli Yıldızdan Tepki Çeken Görüntülere Açıklama Fenerbahçeli Yıldızdan Tepki Çeken Görüntülere Açıklama
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı
Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı, Ortalık Yıkıldı Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek