Liverpool Yıldız Oyuncunun Ayrılığını Duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trent Alexander-Arnold'un takımdan ayrılacağını açıkladı.

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Liverpool Yıldız Oyuncunun Ayrılığını Duyurdu

Dünya devi Liverpool’un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold’un sezon sonu takımdan ayrılacağı bildirildi.

Premier Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool’un açıklamasında sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alexander-Arnold'ın, sezon sonu takımdan ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Kulübün açıklamasında ayrılığına ilişkin görüşlerine yer verilen başarılı savunmacı, "20 yıldır her gün, her şeyimi verdikten sonra artık bir futbolcu ve insan olarak değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Bence bunu yapmak için doğru zaman. Taraftarlara söylemek istediğim çok şey var. Asıl önemli olan büyük bir teşekkür. Sizler en başından beri benimleydiniz, beni desteklediniz, yanımdaydınız. Desteğinizi, sevginizi, yaptığınız her şeyi her zaman hissettim. Her dakikası güzeldi” dedi.

Kaynak: AA

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