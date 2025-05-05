Devler Ligi'nde Finalistler Belli Oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistlerin belirleneceği karşılaşmalar yarın başlayacak.

Devler Ligi'nde Finalistler Belli Oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmalarının heyecanı yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda finalistler, yarın ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında yarın İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlayacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal'ı Parc des Princes'te konuk edecek.

Müsabakalar TSİ 22.00'de başlayacak.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA

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