Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kararını Verdi! 7 Mayıs'ı İşaret Ettiler

Süper Lig şampiyonluğu yarışında ezeli rakiplerinden Beşiktaş’a yenilerek ağır bir darbe alan ve lider Galatasaray ile puan farkı 8’e çıkan Fenerbahçe’de tribünlerden Başkan Ali Koç ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere yönetime yönelik ‘istifa’ sesleri şiddetlendi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında alınan mağlubiyet taraftarı çıldırtırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan dikkat çeken bir karar verdi. Kendisine gelen eleştiriler karşısında suskunluğunu koruyan Koç’un canlı yayına çıkmaya karar verdiği belirtildi.

Konuya ilişkin Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır. pic.twitter.com/odN9O8qFxz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi