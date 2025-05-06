Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kararını Verdi! 7 Mayıs'ı İşaret Ettiler

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında geriye kalınmasının ardından Ali Koç yönetimi taraftarlar tarafından istifa davet edildi. Başkan Ali Koç'un canlı yayına çıkarak eleştirilere yanıt vermeye karar verdiği belirtildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kararını Verdi! 7 Mayıs'ı İşaret Ettiler

Süper Lig şampiyonluğu yarışında ezeli rakiplerinden Beşiktaş’a yenilerek ağır bir darbe alan ve lider Galatasaray ile puan farkı 8’e çıkan Fenerbahçe’de tribünlerden Başkan Ali Koç ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere yönetime yönelik ‘istifa’ sesleri şiddetlendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kararını Verdi! 7 Mayıs'ı İşaret Ettiler - Resim : 1

Siyah-beyazlı ekip karşısında alınan mağlubiyet taraftarı çıldırtırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan dikkat çeken bir karar verdi. Kendisine gelen eleştiriler karşısında suskunluğunu koruyan Koç’un canlı yayına çıkmaya karar verdiği belirtildi.

Konuya ilişkin Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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