Hissede de Lider Cimbom! Galatasaray Kazandırdı, Fenerbahçe Kaybettirdi

Ligin son haftalarında şampiyonluğa en yakın takım olan Galatasaray sadece taraftarını değil, yatırımcısını da mutlu etti. Cimbom, nisan ayında yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri ise yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Bu dönemde Fenerbahçe yatırımcısına tam yüzde 13,2 kaybettirdi.

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Hissede de Lider Cimbom! Galatasaray Kazandırdı, Fenerbahçe Kaybettirdi

Son olarak Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş derbisinde 1-0 mağlup olmasıyla puan farkını 8'e çıkararak Süper Lig'in liderlik koltuğundakini yerini sağlamlaştırdı. Şampiyonluğa en yakın takım olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarını sevindirmesinin yanında nisan ayında yatırımcısına da kazandıran tek spor şirketi oldu.

Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi geçen ay yüzde 10,7 değer kaybetti. Yayın gelirlerindeki düşüş, artan döviz yükümlülükleri ve finansal disiplinden uzak yönetim anlayışı, kulüpleri uzun vadede zor bir tabloyla karşı karşıya getiriyor. Mali sıkıntılar ve kötü gelen bilançolar kulüplerin hisse senedi fiyatları üzerinde etkili olurken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-25 sezonunun ilk 9 ayında 5,6 milyar lira zarar etti.

Hissede de Lider Cimbom! Galatasaray Kazandırdı, Fenerbahçe Kaybettirdi - Resim : 1

GALATASARAY'DA YÜZDE 2,5 YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz aylarda 4 kulüp de borsaya açık şirketlerinde bedelli sermaye artırımına giderek, elde edilen geliri Bankalar Birliği ödemelerinde kullandı. Finansal tabloların yanı sıra kulüplerin yeşil sahalardaki performansları da fiyatlamalarda önemli oluyor. Türkiye Kupası'nda finale yükselen, ligde liderlik koltuğunda oturan ve son haftalara yaklaşırken puan farkını açarak taraftarını sevindiren Galatasaray'ın bu performansı hisse fiyatında da kendini gösterdi. Galatasaray hissesi nisan ayını yüzde 2,5 yükselişle kapatarak yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

FENERBAHÇE YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Ligde ikinci sırada yer alan ve aldığı sonuçlarla şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'nin hisseleri ise nisanda yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Bu dönem de Fenerbahçe yatırımcısına yüzde 13,2 kaybettirdi. Şampiyonluk ümidi olmayan ve gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Beşiktaş'ın hisseleri de nisan ayında yüzde 20,9, bu sezon ligde arzu ettiği sonuçları alamayan Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 12 geriledi.

Hissede de Lider Cimbom! Galatasaray Kazandırdı, Fenerbahçe Kaybettirdi - Resim : 2

BU SENE TEK KAZANDIRAN CİMBOM

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Galatasaray rakiplerinde pozitif ayrıştı. Bu dönemde Galatasaray hissesi yatırımcısına yüzde 1 getiri sağladı. Yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 10,5, Trabzonspor yüzde 12, Beşiktaş yüzde 43,1 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, nisan ayını 11 milyar 880 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı, 10 milyar 961 milyon 999 bin 999 lirayla piyasa değeriyle Galatasaray, 10 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 6 milyar 600 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor takip etti.

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Kaynak: AA

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