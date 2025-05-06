Osimhen'den İddialı Sözler... 'Galatasaray İçin Her Şeyimi Vermeye Hazırım'

Süper Lig'de liderlik koltuğunu bırakmayıp şampiyonlukta bu yıl da en iddialı ekip olan Galatasaray'ın Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, reklam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. 26 yaşındaki başarılı golcü, etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de hem kendisinin, hem de ailesinin çok mutlu olduğunu söyleyen Osimhen, "Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif aldım ve keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar, büyük bir tutkuyla bağlılar. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, onları söylüyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük takımı Galatasaray’da görev almaktan da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN BAŞARISI'

Galatasaray formasıyla 37 maçta 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Victor Osimhen, kendisi rekor kırsa da önemli olanın Galatasaray’ın başarısı olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, takımına olan bağlılığını vurgulayarak "Buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birinin gol rekorunu kırayım ya da önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Sadece kaliteyi artırmak için buradayım. Takıma, hocama, başkanıma ve yönetime, buraya gelmem için verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Buradayken 5’inci yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı ve şu anda ona odaklandık. 5 maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray’ın başarısı" dedi.

Kaynak: İHA