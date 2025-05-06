Beşiktaş'a Dev Gelir!

Beşiktaş Kulübü bedelli sermate artırımına gitmesi sonu dev gelir elde etti. Kulüpten yapılan açıklamada, bedelli sermaye artırımı sonucunda 1 milyar 433 milyon lira gelir elde edildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Beşiktaş Futbol AŞ, rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde etmiştir" denildi.

Kaynak: AA