Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Ameliyat Oldu

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği operasyonla yeniden gündemde. Bir süredir hastanede tedavi gören futbolcunun, sol ayak bileğinde kontrol altına alınamayan enfeksiyon nedeniyle ameliyat edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde artroskopik debridman operasyonu geçiren Mert Hakan’ın ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Takımın önemli isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmadı. Oyuncunun rehabilitasyon sürecinin, sağlık ekibinin kontrolünde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA