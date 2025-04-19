Kanseri Yenen Ünlü Futbolcu Kazada Hayatını Kaybetti! Ülke Yasa Boğuldu...

Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen eski futbolcu Nikola Pokrivac trafik kazasında hayatını kaybetti. 39 yaşındaki isim, 2015 yılında futbola ara vermek zorunda kaldığı kanseri yenmişti.

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Kanseri Yenen Ünlü Futbolcu Kazada Hayatını Kaybetti! Ülke Yasa Boğuldu...

Fransa'nın en yüksek ligi olan Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da da bir dönem top koşturan eski milli futbolcu Nikola Pokrivac, ülkesi Hırvatistan'ın kuzeyinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle 39 yaşında hayatını kaybetti. Feci kaza sırasında araçta Pokrivac'ın yanında olan diğer iki kişinin de hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Hastaneye kaldırılan iki kişi, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

KANSERLE MÜCADELE ETMİŞTİ

Monaco'nun yanında Dinamo Zagreb gibi kulüplerde de oynayan Nikola Pokrivac, 2015 yılında az rastlanan bir kanser türüne yakalanması sebebiyle profesyonel futbol hayatına son vermek zorunda kalmış ve hayranlarını üzmüştü.

Kanseri Yenen Ünlü Futbolcu Kazada Hayatını Kaybetti! Ülke Yasa Boğuldu... - Resim : 1

Orta saha mevkiinde forma giyen Hırvat futbolcu, kanser tedavisinin tamamlanması sonrasında da Hırvatistan'ın alt liglerinde futbol oynamaya devam etmişti.

ÜLKE YASA BOĞULDU

Ölümüyle ülkeyi yasa boğan Pokrivac hakkında Hırvatistan medyasında yazılan yazılarda, yalnızca saha içinde değil, sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklarla da mücadeleci ruhu sayesinde başa çıktığı yorumlarına yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Futbolcu Monaco Hırvatistan
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