Mert Hakan Yandaş Hastaneye Kaldırıldı
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş’ın süren tedavisi sırasında enfeksiyondaki artış sonucunda hastaneye kaldırıldığı ve tedavinin burada devam edeceği belirtildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Yandaş'ın tedavisine başlanırken, tedavi sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yandaş'ın tedavi sürecinde artan enfeksiyon dolayısıyla hastaneye kaldırılmasına karar verildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yandaş için geçmiş olsun notu da düşüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
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