Mert Hakan Yandaş Hastaneye Kaldırıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Yandaş'ın tedavisine başlanırken, tedavi sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yandaş'ın tedavi sürecinde artan enfeksiyon dolayısıyla hastaneye kaldırılmasına karar verildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yandaş için geçmiş olsun notu da düşüldü.

Kaynak: Haber Merkezi