Beşiktaş'ta Immobile, Serdal Adalı'yı Yalanladı

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın Başkanı Serdal Adalı’nın takımın forveti Immobile’nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söylemesinin ardından İtalyan oyuncudan yanıt geldi.

Adalı, “Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Immobile’den yanıt gecikmedi. Immobile, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Bu sezonki performansıyla eleştirilen Immobile, çıktığı 36 maçta 18 gole katkı sağladı. Yıldız oyuncunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi