İsmail Kartal'dan Fenerbahçe Göndermesi: Ateş Püskürdü

İran Pro Ligi’nin 27’nci haftasında Sepehan’a mağlup olan Persepolis’in teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından gazetecilere ‘Fenerbahçe’ göndermeli açıklamalarda bulundu.

Tahran’da oynanan karşılaşmayı Sepahan 2-0 kazanırken, Persepolis bu mağlubiyetle 51 puanda kaldı. Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere sert açıklamalarda bulundu. Eleştirilerden rahatsız olduğunu kaydeden Kartal, "Sanırım benim Persepolis’te görev yapmamı istemiyorsunuz. Buraya geleli üç ay oldu. Ekibimle birlikte kulübün başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte sadece bir kez ailemizi görmek için Türkiye’ye gidebildik” dedi.

Kendine güvendiğine dikkat çeken Kartal, gazetecilere Fenerbahçe’deki performansını işaret ederken şöyle konuştu:

"Net bir karakterim ve güçlü bir çalışma disiplinim var. Avrupa'da Fenerbahçe ile oynadığımız maçları izleyin. Orada ne başardığımı ve burada ne yapmak istediğimi daha iyi anlarsınız."

Kartal, açıklamalarının devamında takımın en önemli oyuncularını kaybettiğini ve geçen sezondan bu yana gerileme dönemi içinde olduğunu belirtirken, takımı yeniden kurmaları gerektiğinin mesajını verdi.

Başarılı teknik adam, "Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bu takım en iyi oyuncularını kaybetti. Bazı bölgelerde asli mevkisinde oyuncumuz bile yok. Yeni bir takım kurmak zorundayız. Ben de bunun için yoğun şekilde çalışıyorum. Üç aydır buradayım. Hayatım sadece tesis ve otel arasında geçiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi