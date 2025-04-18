Lider Galatasaray Evinde Hata Yapmadı: Bodrum FK'yı İki Golle Geçti

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Son Güncelleme:
Lider Galatasaray Evinde Hata Yapmadı: Bodrum FK'yı İki Golle Geçti

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden ilkini 29. dakikada Lucas Torreira attı. Uruguaylı futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kafayla fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların ikinci golü 81. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 77 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti. Bodrum FK, 34 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta arasında ise salı günü Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bodrum FK, ligin gelecek haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Elazığ’da Milli Sevinç Elazığ’da Milli Sevinç
TFF'den Flaş Yabancı Kuralı Kararı! Yeni Sezonda Uygulanacak TFF'den Flaş Yabancı Kuralı Kararı
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor Erkenci Hasat Topraktan Tezgaha Düştü: Kilosu Tam 100 TL'ye Satılıyor
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var