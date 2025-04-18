Lider Galatasaray Evinde Hata Yapmadı: Bodrum FK'yı İki Golle Geçti

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden ilkini 29. dakikada Lucas Torreira attı. Uruguaylı futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kafayla fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların ikinci golü 81. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 77 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti. Bodrum FK, 34 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta arasında ise salı günü Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bodrum FK, ligin gelecek haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi