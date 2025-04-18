Elazığ’da Milli Sevinç

Elazığ’da milli sevinç yaşanıyor. Elazığ Gençlik Spor Kulübü’nden üç hentbolcu, U16 Hentbol Milli Takım kampına davet edildi.

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Elazığ’da Milli Sevinç

Elazığlı sporcular, milli gururu bir kez daha kentte yaşattı. 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan U16 Hentbol Milli Takım kampına, Elazığ Gençlik Spor Kulübü’nden üç başarılı sporcu davet aldı.

Milli takım yetkililerinin ilgisini çeken Hüseyin Ercan, Taha Çelik ve Emre Kara, bu önemli organizasyonda Elazığ’ı temsil edecek. Genç hentbolculara, kulübün deneyimli antrenörlerinden Engin Doğan eşlik ederken, teknik ekipte yer almak üzere Yunus Altuner’in de kampa katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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