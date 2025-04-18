Fenerbahçe’de Kayserispor Mesaisi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kayserispor’u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho idaresinde salonda core çalışmalarıyla start verilen antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan futbolcular günün antrenmanını taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği son idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinde kritik öneme sahip mücadele 20 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Kaynak: DHA
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