Fenerbahçe’de Kayserispor Mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kayserispor’u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Fenerbahçe’de Kayserispor Mesaisi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho idaresinde salonda core çalışmalarıyla start verilen antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan futbolcular günün antrenmanını taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği son idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesinde kritik öneme sahip mücadele 20 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

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Kaynak: DHA

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